Путін випробує на собі вакцину від ковіду в краплях

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 10:21

Препарат треба закапувати в ніс.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін стане добровольцем на випробування вакцини проти ковіду, яку капають у ніс. Відповідна заява прозвучала під час зустрічі із заступником директора Центру ім. Гамалеї Денисом Логуновим.

Це також підтвердили у прес-службі Кремля. Логунов додав, що для цього знадобиться підписання відповідної угоди.

«Я підпишу. Домовилися. Обов'язково підпишу, можемо сьогодні це зробити», - заявив Путін.

До слова, раніше стало відомо, що Путін вакцинувався від ковіду препаратом «Супутник Лайт».