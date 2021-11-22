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Путін випробує на собі вакцину від ковіду в краплях

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 10:21
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Путін випробує на собі вакцину від ковіду в краплях

Препарат треба закапувати в ніс. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін стане добровольцем на випробування вакцини проти ковіду, яку капають у ніс. Відповідна заява прозвучала під час зустрічі із заступником директора Центру ім. Гамалеї Денисом Логуновим.

Це також підтвердили у прес-службі Кремля. Логунов додав, що для цього знадобиться підписання відповідної угоди.

«Я підпишу. Домовилися. Обов'язково підпишу, можемо сьогодні це зробити», - заявив Путін.

До слова, раніше стало відомо, що Путін вакцинувався від ковіду препаратом «Супутник Лайт».

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