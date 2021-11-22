Путін випробує на собі вакцину від ковіду в краплях

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Препарат треба закапувати в ніс.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін стане добровольцем на випробування вакцини проти ковіду, яку капають у ніс. Відповідна заява прозвучала під час зустрічі із заступником директора Центру ім. Гамалеї Денисом Логуновим.
Це також підтвердили у прес-службі Кремля. Логунов додав, що для цього знадобиться підписання відповідної угоди.
«Я підпишу. Домовилися. Обов'язково підпишу, можемо сьогодні це зробити», - заявив Путін.
До слова, раніше стало відомо, що Путін вакцинувався від ковіду препаратом «Супутник Лайт».
11:00: Ляшко розповів, коли українців «колотимуть» від ковіду третій раз
09:40: Українцям в «червоній» зоні дозволять стояти в маршрутках
09:04: Дві області України на старті виходу з «червоної» зони
13:59: Українська блогерка налякала шанувальників «перекоєним» підборіддям
10:19: Коронавірус йде на спад: В Україні більше одужень, ніж захворювань
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