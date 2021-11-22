Українцям в «червоній» зоні дозволять стояти в маршрутках

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 09:40

Ідею прокоментував міністр Віктор Ляшко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що в Україні планують пом'якшити правила перевезень у громадському транспорті. А саме для червоної зони карантину. Так, планується дозволити перевезення пасажирів, які займатимуть не лише сидячі, а й стоячі місця. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«До нас звернулися мери деяких міст з проханням переглянути саме питання проїзду у громадському транспорті у містах. Щоб були не тільки сидячі місця. І ми також йтимемо до них на зустріч. Бо наближаються холоди і коли на зупинках чекатимуть довго громадський транспорт, це також може сприяти появі гострих респіраторних вірусних інфекцій», - заявив міністр.

Що стосується міжрегіональних перевезень, то до повного спаду захворюваності на коронавірус це правило пом’якшувати не будуть. Так, пасажирам доведеться й надалі показувати сертифікат про вакцинацію чи негативний тест на коронавірус.