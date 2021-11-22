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Дві області України на старті виходу з «червоної» зони

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 09:04
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Дві області України на старті виходу з «червоної» зони

Про це заявив міністр Віктор Ляшко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що Луганська та Львівські області готуються першими вийти з «червоної» карантинної зони. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко. За його словами, МОЗ вже звернулося до Кабміну з проханням вивести два регіони із червоної зони карантину.

«Ми дійсно фіксуємо спад кількості випадків коронавірусної хвороби, кількості госпіталізацій, збільшення кількості одужалих, які виписуються з лікарень», - заявив Ляшко.

Ляшко додав, що пік третьої хвилі пройшов.

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