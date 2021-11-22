В Україні різко поменшало ковідних хворих

Аня Мартинюк 22 листопада 2021, 08:30

Кількість нових випадків за добу менше 8000 осіб.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні вперше за півтора місяці знизилась кількість нових хворих на коронавірус. Мова йде про добову статистику. Так, 21 листопада було виявлено 7 464 випадки зараження ковідом. Серед них 579 дітей та 74 медики.

На жаль 326 випадків виявилися летальними. Також за добу одужали 10 540 людей.

Минулої доби щеплення від коронавірусу зробили 99826 осіб. З них 29 382 людини отримали першу дозу. 70 444 людини отримали другу дозу.