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Олександра Пустовіт не приховує, що робить пластику.
Новину передає «Преса України».
Українська блогерка Олександра Пустовіт, більш відома як Саша Бо, опублікувала для своїх майже двох мільйонів підписників нові фото. Однак інтернет-спільнота звернула увагу на «проблемні місця», а не на красу очима 26-річної Пустовіт.
Підписники звернули увагу на занадто «підточене» підборіддя, неприродність якого помітити може навіть далека до мистецтва людина. Можливо, підборіддя – справа рук пластичного хірурга, а, можливо, й самої Саші Бо, яка зізнавалася, що фотошопить свій ніс.
«Була неймовірна дівчина, підборідок , ніс , губи …. Пластмасовий манікен. Питання для себе зіпсувала», - відзначили коментатори.
«Чесно кажучи, губи, як клюв у птахів. Для чого себе прикрашати, як так гарною була», - додали коментатори.
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Раніше блогерка, чий шлюб нещодавно гучно розпався, зізналася, що робила пластику носа, підборіддя, збільшила губи та груди.
13:59: Українська блогерка налякала шанувальників «перекоєним» підборіддям
10:19: Коронавірус йде на спад: В Україні більше одужень, ніж захворювань
09:39: Українцям озвучили план дій у разі звільнення сімейного лікаря
09:06: Досягнення: Українські чиновники розповіли, скількох вчителів відсторонили від роботи
10:56: Українцям порахували кількість вихідних днів з нагоди Нового року та Різдва
10:17: У Кривому Розі за 203 мільйони гривень відремонтують школу
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