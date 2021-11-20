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Коронавірус йде на спад: В Україні більше одужень, ніж захворювань

Аня Мартинюк 20 листопада 2021, 10:19
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Коронавірус йде на спад: В Україні більше одужень, ніж захворювань

Нову статистику оприлюднили в МОЗ. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 листопада, у прес-службі МОЗ повідомили, що минулої доби в Україні виявили 18 250 нових випадків коронавірусу. З них 1463 дитини та 380 медпрацівників. Разом з тим 21979 пацієнтів одужали.

За добу фіксували 664 смерті. За весь час пандемії в Україні захворіло 3 322 308 осіб, з них 2 748 500 одужали, а 80 895 померли.

До слова, за минулу добу найбільша кількість хворих фіксувалася Дніпропетровській області – 1870 осіб, у Києві – 1484 особи.

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