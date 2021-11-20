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Доведеться укладати нову угоду.
Новину передає «Преса України».
В медичному онлайн-сервісі Helsi розповіли, що робити у разі раптового звільнення сімейного лікаря. Так, українцям доведеться підписувати нову декларацію з іншим лікарем. Також зазначається, що зазвичай лікарі попереджають своїх пацієнтів про зміну роботи й можуть запропонувати лікаря на заміну.
В іншому випадку пацієнти самі можуть пошукати собі нового сімейного лікаря й повторити процедуру: записатися на прийом, прийти з паспортом, ІПН, телефоном.
10:19: Коронавірус йде на спад: В Україні більше одужень, ніж захворювань
09:39: Українцям озвучили план дій у разі звільнення сімейного лікаря
09:06: Досягнення: Українські чиновники розповіли, скількох вчителів відсторонили від роботи
10:56: Українцям порахували кількість вихідних днів з нагоди Нового року та Різдва
10:17: У Кривому Розі за 203 мільйони гривень відремонтують школу
09:42: США планують зробити майже 500 нових тактичних ядерних авіабомб
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