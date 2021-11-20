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Українцям озвучили план дій у разі звільнення сімейного лікаря

Аня Мартинюк 20 листопада 2021, 09:39
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Українцям озвучили план дій у разі звільнення сімейного лікаря

Доведеться укладати нову угоду.  

Новину передає «Преса України».

В медичному онлайн-сервісі Helsi розповіли, що робити у разі раптового звільнення сімейного лікаря. Так, українцям доведеться підписувати нову декларацію з іншим лікарем. Також зазначається, що зазвичай лікарі попереджають своїх пацієнтів про зміну роботи й можуть запропонувати лікаря на заміну.

 В іншому випадку пацієнти самі можуть пошукати собі нового сімейного лікаря й повторити процедуру: записатися на прийом, прийти з паспортом, ІПН, телефоном.

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