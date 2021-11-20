Досягнення: Українські чиновники розповіли, скількох вчителів відсторонили від роботи

Аня Мартинюк 20 листопада 2021, 09:06

Через небажання вакцинуватися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 листопада, стало відомо, що в Україні 3 415 вчителів було відсторонено від роботи через небажання вакцинуватися від коронавірусу. У Міністерстві освіти і науки та Київській міській держадміністрації надали відповідну інформацію.

«За оперативною інформацією місцевих органів управління у сфері освіти, в Україні станом на 18 листопада усунуто від роботи 3415 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти», - відзначили чиновники.

67 100 працівників установ дошкільної, загальної середньої, спеціалізованої, професійно-технічної, професійної вищої та вищої освіти ще вакциновано взагалі, а це 5,7% від загальної кількості працівників. 960 100 працівників навчальних закладів отримали щеплення. Ще 156 900 освітян пройшли повний курс вакцинації.