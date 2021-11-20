В МОЗ нагадали, коли не варто дзвонити у «швидку»

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Пацієнтів поділили на 4 категорії.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ розповіли про нові правила виклику швидкої допомоги. Як зазначається, середній час приїзду бригади «швидкої» в населеному пункті складає 11-15 хвилин, за містом та в час заторів в містах – 20 хвилин і більше. Тому у МОЗ радять українцям самостійно надавати першу медичну допомогу.
Також зазначається, що усі звернення розподіляються на 4 категорії: пацієнти у критичному стані, пацієнти у невідкладному стані, неекстренні дзвінки, непрофільне звернення. То ж, якщо відстрочка надання медичної допомоги не прихведе до погіршення стану здоров'я пацієнта, то звернення перенаправлять до чергового центру первинної медико-санітарної допомоги. При непрофільному звернення диспетчер закличе пацієнта дзвонити не на гарячу лінію, а своєму сімейному лікарю.
10:56: Українцям порахували кількість вихідних днів з нагоди Нового року та Різдва
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