В МОЗ нагадали, коли не варто дзвонити у «швидку»

Аня Мартинюк 20 листопада 2021, 08:34

Пацієнтів поділили на 4 категорії.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ розповіли про нові правила виклику швидкої допомоги. Як зазначається, середній час приїзду бригади «швидкої» в населеному пункті складає 11-15 хвилин, за містом та в час заторів в містах – 20 хвилин і більше. Тому у МОЗ радять українцям самостійно надавати першу медичну допомогу.

Також зазначається, що усі звернення розподіляються на 4 категорії: пацієнти у критичному стані, пацієнти у невідкладному стані, неекстренні дзвінки, непрофільне звернення. То ж, якщо відстрочка надання медичної допомоги не прихведе до погіршення стану здоров'я пацієнта, то звернення перенаправлять до чергового центру первинної медико-санітарної допомоги. При непрофільному звернення диспетчер закличе пацієнта дзвонити не на гарячу лінію, а своєму сімейному лікарю.