ДТП у Харкові: Мати 16-річного водія дала коментар

Аня Мартинюк 19 листопада 2021, 11:38

Жінка запевняє, що не давала сину прав керувати автомобілем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 листопада, з’явилися нові деталі ДТП у Харкові, де 16-річний Микола Харківський влаштував смертоносну ДТП. З’явився коментар матері винуватця аварії. За її словами, вона не передавала сину права керувати машиною.

Так, Марина Дегтяр, наголосила, що ніколи не передавала неповнолітньому синові права керувати машиною. Заява прозвучала під час скайп-включення з Німеччини в ефірі ток-шоу «Говорить Україна». Ефір відбувся 18 листопада.

Жінка розповіла, що перед від'їздом до Німеччини купила уживаний легковий автомобіль. Але вона залишила його приватному майстру на техобслуговування.

«Це машина сім'ї, яка оформлена на моє ім'я. До цього у мене була машина, але вона застаріла та постійно ламалася, її продали та купили іншу», - зазначила вона.

Також жінка розповіла, що незадовго до трагедії патрульні зупиняли Миколку, коли він був за кермом автомобіля. Тому вона забрала другий комплект ключів та всі документи від нової машини із собою за кордон. Нагадаємо, ДТП сталась 26 жовтня. 16-річний Микола Харківський летів на червоне світло, в результаті відбулось зіткненням з авто, водій якого загинув на місці. Пасажири неповнослітнього постраждали.