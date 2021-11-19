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Часу для відпочинку буде достатньо.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що у грудні 2021 року та січні 2022 року в українців буде кілька тривалих вихідних. Для почтаку 19 грудня, День святого Миколая, припадає на неділю, але день не є офіційно вихідним, тому переносити його не будуть.
А католицьке Різдво, 25 грудня, припасо на суботу, тому додатковим вихідним буде понеділок. Тобто українці відпочиватимуть 25, 26 та 27 грудня. Варто зазначити також, що напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на годину.
Новий рік 1 січня також відзначається у суботу, тому офіційний відпочинок розтягнеться на три дні – 1, 2 та 3 січня. Різдво святкують 7 січня й відпочиватимуть українці до 9 січня.
10:56: Українцям порахували кількість вихідних днів з нагоди Нового року та Різдва
10:17: У Кривому Розі за 203 мільйони гривень відремонтують школу
09:42: США планують зробити майже 500 нових тактичних ядерних авіабомб
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