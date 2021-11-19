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За завищеними цінами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав чотири угоди з ПП «Спецбудмонтаж-21». За результатами тендерів, 202,64 млн грн. буде витрачено на ремонт школи №85 у Кривому Розі.
Про це йдеться в системі «Прозоро». Експерти зазначили, що за підсумковою відомістю ресурсів найбільшого тендеру без доставки та ПДВ, низка цін вища за ринок. Для приколу навели клей Ceresit CT 190 pro буде придбано за 30,86 грн/кг. На ринку його можна знайти за ціною від 268 грн за мішок 27 кг, або 9,93 грн/кг, що втричі дешевше.
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10:17: У Кривому Розі за 203 мільйони гривень відремонтують школу
09:42: США планують зробити майже 500 нових тактичних ядерних авіабомб
13:03: ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку
12:37: МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані
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