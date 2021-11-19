У Кривому Розі за 203 мільйони гривень відремонтують школу

Аня Мартинюк 19 листопада 2021, 10:17

За завищеними цінами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав чотири угоди з ПП «Спецбудмонтаж-21». За результатами тендерів, 202,64 млн грн. буде витрачено на ремонт школи №85 у Кривому Розі.

Про це йдеться в системі «Прозоро». Експерти зазначили, що за підсумковою відомістю ресурсів найбільшого тендеру без доставки та ПДВ, низка цін вища за ринок. Для приколу навели клей Ceresit CT 190 pro буде придбано за 30,86 грн/кг. На ринку його можна знайти за ціною від 268 грн за мішок 27 кг, або 9,93 грн/кг, що втричі дешевше.

Плити підвісної стелі Armstrong Dune Supreme MicroLook 600х600х15 будуть придбані за 603 грн/кв. м, а в інтернет-магазинах їх можна купити від 84 грн/шт., або 233 грн/кв. м, що у 2,5 рази дешевше.