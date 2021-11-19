У Кривому Розі за 203 мільйони гривень відремонтують школу 10:17
США планують зробити майже 500 нових тактичних ядерних авіабомб 09:42
ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку 13:03
МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані 12:37
Білл Гейтс спрогнозував дату закінчення пандеміъ коронавірусу 11:25
Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини 13:59
МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими 13:16
Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів 10:55
Весь світ на пігулках: Pfizer дозволить виробляти антиковідні пігулки у 95 країнах 09:04
Розмістять їх на базах у США та у Європі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що США планують зробити 480 нових тактичних ядерних авіабомб. Мова йде про B61-12 д. про це повідомили у Федерації американських вчених (FAS).
За словами вчених, у 2022 році більшу частину цих ядерних боєприпасів можна буде розміщувати на континентальній частині США. У 2023-2024 роках США планують розпочати розміщення нових авіабомб на складах-авіабазах у Європі.
За попередніми даними, незабаром почнеться серійне виробництво авіабомб.
10:17: У Кривому Розі за 203 мільйони гривень відремонтують школу
09:42: США планують зробити майже 500 нових тактичних ядерних авіабомб
13:03: ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку
12:37: МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.