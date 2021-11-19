США планують зробити майже 500 нових тактичних ядерних авіабомб

Аня Мартинюк 19 листопада 2021, 09:42

Розмістять їх на базах у США та у Європі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що США планують зробити 480 нових тактичних ядерних авіабомб. Мова йде про B61-12 д. про це повідомили у Федерації американських вчених (FAS).

За словами вчених, у 2022 році більшу частину цих ядерних боєприпасів можна буде розміщувати на континентальній частині США. У 2023-2024 роках США планують розпочати розміщення нових авіабомб на складах-авіабазах у Європі.

За попередніми даними, незабаром почнеться серійне виробництво авіабомб.