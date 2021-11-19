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В Україну прийшов мокрий сніг

Аня Мартинюк 19 листопада 2021, 09:07
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В Україну прийшов мокрий сніг

Детальний прогноз представила Наталка Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 листопада, в Україну зайшли дощ та мокрий сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Мокрий сніг - не повсюди. Він випадатиме на Сумщині, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та в Карпатах. Дощ прийде у південну частину України в другій половині дня або вже ввечері», - зазначила вона.

На Донеччині та Луганщині обійдуться без істотних опадів. Діденко попередила про некомфортний сильний вітер на Заході та Півночі України.

«20-го листопада потепліє ще на кілька градусів», - додала синоптик.

З наступного тижня знову похолодає, а ближче до наступних вихідних - знову потепліє.

 

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