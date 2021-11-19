В Україну прийшов мокрий сніг

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Детальний прогноз представила Наталка Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 листопада, в Україну зайшли дощ та мокрий сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
«Мокрий сніг - не повсюди. Він випадатиме на Сумщині, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та в Карпатах. Дощ прийде у південну частину України в другій половині дня або вже ввечері», - зазначила вона.
На Донеччині та Луганщині обійдуться без істотних опадів. Діденко попередила про некомфортний сильний вітер на Заході та Півночі України.
«20-го листопада потепліє ще на кілька градусів», - додала синоптик.
З наступного тижня знову похолодає, а ближче до наступних вихідних - знову потепліє.
10:17: У Кривому Розі за 203 мільйони гривень відремонтують школу
09:42: США планують зробити майже 500 нових тактичних ядерних авіабомб
13:03: ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку
12:37: МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані
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