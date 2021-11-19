В Україні плюс 20 тисяч ковідних хворих

Аня Мартинюк 19 листопада 2021, 08:32

Та 725 летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 20 050 випадків захворювання на коронавірус. З них 1555 дітей, 331 медпрацівник. Відповідні статистичні дані привели у прес-службі МОЗ.

«294 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані – 191 463 людини», - також додали у відомстві.

На жаль, 725 пацієнтів померли, 22 304 особи одужали.