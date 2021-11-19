В Україні плюс 20 тисяч ковідних хворих

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Та 725 летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 листопада, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 20 050 випадків захворювання на коронавірус. З них 1555 дітей, 331 медпрацівник. Відповідні статистичні дані привели у прес-службі МОЗ.
«294 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані – 191 463 людини», - також додали у відомстві.
На жаль, 725 пацієнтів померли, 22 304 особи одужали.
13:03: ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку
12:37: МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані
11:25: Білл Гейтс спрогнозував дату закінчення пандеміъ коронавірусу
13:59: Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини
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