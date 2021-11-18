«Вовину тисячу» не прийматимуть в аптеках

Аня Мартинюк 18 листопада 2021, 13:59

А також нею не можна буде заплатити за комуналку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 листопада, стало відомо, що тисячею гривень від президента України Володимира Зеленського не можна буде оплатити комуналку та медикаменти. «Вовина тисяча», як прозвали у народі подачку за вакцинацію від ковіду, може піти на покупку білетів у кіно, спортзал чи для подорожі потягом.

Депутат ВРУ від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зауважив, що незабаром з'явиться перелік видів бізнесу, які постраждали від коронакризи і саме їхні послуги можна буде сплатити «Вовиною тисячею».