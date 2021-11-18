«Вовину тисячу» не прийматимуть в аптеках

ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку 13:03
МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані 12:37
Білл Гейтс спрогнозував дату закінчення пандеміъ коронавірусу 11:25
Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини 13:59
МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими 13:16
Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів 10:55
Весь світ на пігулках: Pfizer дозволить виробляти антиковідні пігулки у 95 країнах 09:04
Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку 13:00
Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами 12:31
МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони 11:53
А також нею не можна буде заплатити за комуналку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 листопада, стало відомо, що тисячею гривень від президента України Володимира Зеленського не можна буде оплатити комуналку та медикаменти. «Вовина тисяча», як прозвали у народі подачку за вакцинацію від ковіду, може піти на покупку білетів у кіно, спортзал чи для подорожі потягом.
Депутат ВРУ від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев зауважив, що незабаром з'явиться перелік видів бізнесу, які постраждали від коронакризи і саме їхні послуги можна буде сплатити «Вовиною тисячею».
13:03: ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку
12:37: МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані
11:25: Білл Гейтс спрогнозував дату закінчення пандеміъ коронавірусу
13:59: Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.