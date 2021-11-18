Маски зменшують ризик зараження ковідом вдвічі

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Такий висновок зробили британські вчені.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 листопада, стало відомо, що нове дослідження показує, що захисні одноразові маски зменшують ризик зараження коронавірусною інфекцією вдвічі. Тим часом фізичне дистанціювання знижує ризик на чверть.
У Британському медичному журналі з’явилися результати нового дослідження. Так, зазначається, що вакцинації недостатньо для запобігання коронавірусної інфекції. Потрібно носити маски.
«Ймовірно, що подальший контроль над пандемією Covid-19 залежить не тільки від високого охоплення вакцинацією та її ефективності, але й від постійного дотримання ефективних та стійких заходів охорони здоров’я», – автори, зокрема Стелла Талік, провідний дослідник дослідження та епідеміолог в Університеті Монаша в Мельбурні.
Також вчені закликають не забувати про миття рук.
13:03: ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку
12:37: МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані
11:25: Білл Гейтс спрогнозував дату закінчення пандеміъ коронавірусу
13:59: Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини
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