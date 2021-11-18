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А також засоби примусової зупинки транспортного засобу та інше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 листопада, стало відомо, що гранати, боєприпаси та малогабаритні вибухові пристрої, наручники, шоломи, сітки для зв'язування, гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівливої дії, засоби примусової зупинки транспортного засобу тепер дозволено використовувати українським прикордонникам. Так, ВРУ внесла відповідні зміни до закону про Держприкордонслужбу. Вони змінюють порядок використання та застосування примусових заходів та зброї особовим складом.
271 голоса було достатньо для прийняття законопроекту у другому читанні.
13:03: ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку
12:37: МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані
11:25: Білл Гейтс спрогнозував дату закінчення пандеміъ коронавірусу
13:59: Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини
13:16: МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими
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