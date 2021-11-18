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МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані

Аня Мартинюк 18 листопада 2021, 12:37
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МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані

Медикам загрожує звільнення. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 листопада, стало відомо, що МОЗ націлилось карати медиків, які мають низький рівень вакцинації серед своїх пацієнтів. Так, медикам навіть загрожуватиме звільнення. Санкції торкнуться й тих медиків, які самі є противниками вакцинації.

Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар України Ігор Кузіна.

«Це означає, що медики не дзвонять своїм декларантам, не інформують про вакцини, не запрошують людей робити щеплення», - вважає він.

Тож спочатку МОЗ планує провести просвітницьку роботу з лікарями про користь вакцин.

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