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У Швейцарії легалізували одностатеві шлюби

Аня Мартинюк 18 листопада 2021, 11:59
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У Швейцарії легалізували одностатеві шлюби

Наступного літа там можна буде узаконити свої нетрадиційні відносини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 листопада, стало відомо, що у Швейцарії одностатевим парам дозволили одружуватися. Але з 1 липня 2022 року. Нагадаємо, в країні провели референдум й майже дві третини виборців підтримали відповідне рішення.

«Ми дійсно задоволені результатами голосування і тим, що тепер воно набирає чинності. Ми боролися за рівність у шлюбі 30 років, і результат референдуму став історичним моментом», - прокоментувала подію співголова кампанії «Шлюб для всіх» Марія фон Кенель. 

А статус одностатевих пар, які одружилися за кордоном, визнаватиметься з початку січня. 

 

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