У Швейцарії легалізували одностатеві шлюби

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Наступного літа там можна буде узаконити свої нетрадиційні відносини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 листопада, стало відомо, що у Швейцарії одностатевим парам дозволили одружуватися. Але з 1 липня 2022 року. Нагадаємо, в країні провели референдум й майже дві третини виборців підтримали відповідне рішення.
«Ми дійсно задоволені результатами голосування і тим, що тепер воно набирає чинності. Ми боролися за рівність у шлюбі 30 років, і результат референдуму став історичним моментом», - прокоментувала подію співголова кампанії «Шлюб для всіх» Марія фон Кенель.
А статус одностатевих пар, які одружилися за кордоном, визнаватиметься з початку січня.
13:03: ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку
12:37: МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані
11:25: Білл Гейтс спрогнозував дату закінчення пандеміъ коронавірусу
13:59: Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини
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