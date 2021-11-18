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Зовсім скоро.
Новину передає «Преса України».
Засновник Microsoft Білл Гейтс висловив свою думку з привидо закінчення пандемії у світі. Мільярдер вважає, що на це можна чекати в середині 2022 року але за умови, що не з'являться нові більш небезпечні штами Covid-19.
Разом з тим Гейтс вірить, що боротьба з ковідом допоможе перемогти інші хвороби.
«На тлі вироблення природного імунітету, вакцинації, появи нових препаратів рівень смертності та захворюваності має різко піти вниз», - заявив він під час економічного форуму у Сінгапурі.
Гейтс вважає, що у наступному році проблем із постачанням вакцин від ковіду вже не буде.
13:03: ВРУ дозволила прикордонникам застосовувати бойову техніку
12:37: МОЗ застосує санкції проти лікарів, чиї пацієнти невакциновані
11:25: Білл Гейтс спрогнозував дату закінчення пандеміъ коронавірусу
13:59: Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини
13:16: МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими
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