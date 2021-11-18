Білл Гейтс спрогнозував дату закінчення пандеміъ коронавірусу

Аня Мартинюк 18 листопада 2021, 11:25

Зовсім скоро.

Новину передає «Преса України».

Засновник Microsoft Білл Гейтс висловив свою думку з привидо закінчення пандемії у світі. Мільярдер вважає, що на це можна чекати в середині 2022 року але за умови, що не з'являться нові більш небезпечні штами Covid-19.

Разом з тим Гейтс вірить, що боротьба з ковідом допоможе перемогти інші хвороби.

«На тлі вироблення природного імунітету, вакцинації, появи нових препаратів рівень смертності та захворюваності має різко піти вниз», - заявив він під час економічного форуму у Сінгапурі.

Гейтс вважає, що у наступному році проблем із постачанням вакцин від ковіду вже не буде.