Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини 13:59
МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими 13:16
Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів 10:55
Весь світ на пігулках: Pfizer дозволить виробляти антиковідні пігулки у 95 країнах 09:04
Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку 13:00
Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами 12:31
МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони 11:53
Макарони та чай: Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть до вакцинації 09:50
Українські нардепи наплювали на вимогу демонструвати ковід-сертифікат при вході в ВРУ 12:10
Нові забавки МОЗ: В Україні одночасно встановлюватимуть «зелений» або «жовтий» карантинний рівень 11:36
Можливо, перехотіли.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 листопада, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що для близько 600 тисяч українців настав час отримувати другу дозу вакцини від ковіду, але вони так і не дійшли до пункту вакцинації. Так, Ляшко закликав їх пройти повний курс вакцинації.
«Тому прошу, не зволікайте і зверніться до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації», - заявив Ляшко.
Нагадаємо, влада України повністю зняла відповідальність з виробника вакцини від коронавірусу, себе, а також медиків, які вводять препарат українцям. Це означає, що у разі виникнення побічних ефектів чи смерті ніхто за це відповідати не буде.
13:59: Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини
13:16: МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими
12:47: Instagram почав вимагати відео-селфі від користувачів
10:55: Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.