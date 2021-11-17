Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 13:59

Можливо, перехотіли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що для близько 600 тисяч українців настав час отримувати другу дозу вакцини від ковіду, але вони так і не дійшли до пункту вакцинації. Так, Ляшко закликав їх пройти повний курс вакцинації.

«Тому прошу, не зволікайте і зверніться до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації», - заявив Ляшко.

Нагадаємо, влада України повністю зняла відповідальність з виробника вакцини від коронавірусу, себе, а також медиків, які вводять препарат українцям. Це означає, що у разі виникнення побічних ефектів чи смерті ніхто за це відповідати не буде.