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Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 13:59
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Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини

Можливо, перехотіли. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що для близько 600 тисяч українців настав час отримувати другу дозу вакцини від ковіду, але вони так і не дійшли до пункту вакцинації. Так, Ляшко закликав їх пройти повний курс вакцинації.

«Тому прошу, не зволікайте і зверніться до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації», - заявив Ляшко.

Нагадаємо, влада України повністю зняла відповідальність з виробника вакцини від коронавірусу, себе, а також медиків, які вводять препарат українцям. Це означає, що у разі виникнення побічних ефектів чи смерті ніхто за це відповідати не буде. 

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