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ВРУ посилила відповідальність за продаж ліків дітям

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 13:42
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ВРУ посилила відповідальність за продаж ліків дітям

Штрафи становитимуть від 6,8 до 23,8 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, ВРУ ухвалила у другому читанні законопроект про встановлення відповідальності за продаж ліків дітям. Мова йде про тих дітей, які не досягли 14 років. Свій голос «за» віддали 315 нардепів.

Продаж ліків або доставка ліків неповнолітнім каратиметься штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто 6 800 гривень – 13 600 гривень. За повторне порушення штраф сягне 13,6 тисячі гривень - 23,8 тисячі гривень.

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