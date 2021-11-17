МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 13:16

Чергову заяву випустив міністр Віктор Ляшко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України планує посилити правила карантину. Зокрема у так званій жовтій зоні карантину діятимуть такі ж правила, як у червоній. Мова йде про необхідність вакцинації як для працівників закладів, так і для відвідувачів.

Голова МОЗ Віктор Ляшко випустив відповідну заяву під час брифінгу. Він запевнив, що відомство активно працює над цим питанням.

Нагадаємо, наразі в жовтій карантинній зоні лише дві області – Закарпатська та Кіровоградська. В цих областях працівники і відвідувачі можуть мати лише одну дозу вакцини.