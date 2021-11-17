Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини 13:59
МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими 13:16
Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів 10:55
Весь світ на пігулках: Pfizer дозволить виробляти антиковідні пігулки у 95 країнах 09:04
Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку 13:00
Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами 12:31
МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони 11:53
Макарони та чай: Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть до вакцинації 09:50
Українські нардепи наплювали на вимогу демонструвати ковід-сертифікат при вході в ВРУ 12:10
Нові забавки МОЗ: В Україні одночасно встановлюватимуть «зелений» або «жовтий» карантинний рівень 11:36
Чергову заяву випустив міністр Віктор Ляшко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України планує посилити правила карантину. Зокрема у так званій жовтій зоні карантину діятимуть такі ж правила, як у червоній. Мова йде про необхідність вакцинації як для працівників закладів, так і для відвідувачів.
Голова МОЗ Віктор Ляшко випустив відповідну заяву під час брифінгу. Він запевнив, що відомство активно працює над цим питанням.
Нагадаємо, наразі в жовтій карантинній зоні лише дві області – Закарпатська та Кіровоградська. В цих областях працівники і відвідувачі можуть мати лише одну дозу вакцини.
13:59: Близько 600 тисяч українців не йдуть отримувати другу дозу вакцини
13:16: МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими
12:47: Instagram почав вимагати відео-селфі від користувачів
10:55: Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.