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МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 13:16
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МОЗ планує зробити обмеження в жовтій та червоній карантинній зоні однаковими

Чергову заяву випустив міністр Віктор Ляшко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України планує посилити правила карантину. Зокрема у так званій жовтій зоні карантину діятимуть такі ж правила, як у червоній. Мова йде про необхідність вакцинації як для працівників закладів, так і для відвідувачів.

Голова МОЗ Віктор Ляшко випустив відповідну заяву під час брифінгу. Він запевнив, що відомство активно працює над цим питанням.

Нагадаємо, наразі в жовтій карантинній зоні лише дві області – Закарпатська та Кіровоградська. В цих областях працівники і відвідувачі можуть мати лише одну дозу вакцини.

 

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