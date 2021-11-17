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Instagram почав вимагати відео-селфі від користувачів

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 12:47
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Instagram почав вимагати відео-селфі від користувачів

З метою підтвердження особистості.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що відома соцмережа Інстаграм почала вимагати у користувачів відео-селфі. Таким чином в Інстаграм ідентифікують особистість. Відповідну новину представило видання  The Verge.

«Соціальна мережа давно бореться з обліковими записами ботів, які можуть залишати спам-повідомлення або використовувати їх для штучного завищення кількості лайків або передплатників. У повідомленні Instagram, що належить Meta, йдеться, що підозрілі облікові записи просять підтвердити, що вони люди, а не боти», - йдеться у статті.

Користувачі вже почали повідомляти, що Instagram запитує у них відео-селфі для верифікації особистості.

 

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