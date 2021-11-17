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З метою підтвердження особистості.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що відома соцмережа Інстаграм почала вимагати у користувачів відео-селфі. Таким чином в Інстаграм ідентифікують особистість. Відповідну новину представило видання The Verge.
«Соціальна мережа давно бореться з обліковими записами ботів, які можуть залишати спам-повідомлення або використовувати їх для штучного завищення кількості лайків або передплатників. У повідомленні Instagram, що належить Meta, йдеться, що підозрілі облікові записи просять підтвердити, що вони люди, а не боти», - йдеться у статті.
Користувачі вже почали повідомляти, що Instagram запитує у них відео-селфі для верифікації особистості.
12:47: Instagram почав вимагати відео-селфі від користувачів
10:55: Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів
09:04: Весь світ на пігулках: Pfizer дозволить виробляти антиковідні пігулки у 95 країнах
13:00: Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку
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