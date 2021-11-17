Київські школярі повернуться в школу

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 12:14

Відповідну заяву зробив мер Кличко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з наступного понеділко школярі повернуться до школи. Він уточнив, що мова йде про учнів з першого по одинадцяті класи.

«Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання у столичних школах. Для учнів усіх класів», - відзначив він.

До слова, раніше омбудсмен Людмила Денісова звернулася до МОЗ та Міносвіти з проханням відмовитися від переходу на дистанційку в школах.