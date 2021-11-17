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Київські школярі повернуться в школу

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 12:14
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Київські школярі повернуться в школу

Відповідну заяву зробив мер Кличко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з наступного понеділко школярі повернуться до школи. Він уточнив, що мова йде про учнів з першого по одинадцяті класи.

«Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання у столичних школах. Для учнів усіх класів», - відзначив він.

 До слова, раніше омбудсмен Людмила Денісова звернулася до МОЗ та Міносвіти з проханням відмовитися від переходу на дистанційку в школах.

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