Київські школярі повернуться в школу

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Відповідну заяву зробив мер Кличко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 листопада, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з наступного понеділко школярі повернуться до школи. Він уточнив, що мова йде про учнів з першого по одинадцяті класи.
«Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання у столичних школах. Для учнів усіх класів», - відзначив він.
До слова, раніше омбудсмен Людмила Денісова звернулася до МОЗ та Міносвіти з проханням відмовитися від переходу на дистанційку в школах.
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