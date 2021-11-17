«Вовину тисячу» виплачуватимуть на спецкартку

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 11:38

На цю ціль з бюджету виділять 3 мільярди гривень.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізналися, що тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу, в народі відому як «Вовина тисяча», почнуть виплачувати з 19 грудня 2021 року. Виплати мають бути завершені до кінця наступного року.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк. За його словами, гроші виплачуватимуть на спеціальну карту й використати їх зможуть впродовж 4 місяців. Але лише в тих підприємствах, які зареєстровані в програмі. Народний обранець зауважив, що на програму готвоі виділити 3 мільярди гривень.

«Поки (2021-го) 3 млрд, розпорядник Мінекономіки (законопроект №6297), а 2022… як Бог дасть», - зазначив Железняк.

Українці, які не користуються «Дією», реалізацію видачі коштів запланували на 3 квартал 2022 року.