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Ще на 4%.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що ціна газу у Європі не припиняє рух в сторону росту. Наразі вона доросла до позначки $1150 за тисячу кубометрів. Тобто на 4%.
Днем раніше ціни виросли на тлі новин про призупинення сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". Відповідні дані оприлюднені на сайті найбільшого у світі оператора газового ринку ICE Futures.
Раніше повідомлялосья, що Німеччина призупинила процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік – 2". В результаті спотова ціна на газ у Європі піднялась до 1046 доларів за тисячу кубічних метрів.
10:55: Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів
09:04: Весь світ на пігулках: Pfizer дозволить виробляти антиковідні пігулки у 95 країнах
13:00: Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку
12:31: Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами
11:53: МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони
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