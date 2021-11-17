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Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 10:55
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Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів

Ще на 4%. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що ціна газу у Європі не припиняє рух в сторону росту. Наразі вона доросла до позначки $1150 за тисячу кубометрів. Тобто на 4%.

Днем раніше ціни виросли на тлі новин про призупинення сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". Відповідні дані оприлюднені на сайті найбільшого у світі оператора газового ринку ICE Futures.

Раніше повідомлялосья, що Німеччина призупинила процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік – 2". В результаті спотова ціна на газ у Європі піднялась до 1046 доларів за тисячу кубічних метрів.  

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