Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 10:55

Ще на 4%.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що ціна газу у Європі не припиняє рух в сторону росту. Наразі вона доросла до позначки $1150 за тисячу кубометрів. Тобто на 4%.

Днем раніше ціни виросли на тлі новин про призупинення сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". Відповідні дані оприлюднені на сайті найбільшого у світі оператора газового ринку ICE Futures.

Раніше повідомлялосья, що Німеччина призупинила процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік – 2". В результаті спотова ціна на газ у Європі піднялась до 1046 доларів за тисячу кубічних метрів.