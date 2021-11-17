Зеленський та Ердоган провели телефонну розмову

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Говорили про безпеку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Світові лідери обговорили питання безпеки та співробітництва в оборонній сфері.
У прес-службі Офісу президента уточнили, що український президент оцінив підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності та суверенітету України. Також Зеленський оцінив активне залучення до роботи «Кримської платформи».
Сторони встигли обговорити війну на Донбасі, вони також обмінялися думками щодо ситуації у сфері безпеки у регіоні, а також щодо відповідних ініціатив щодо посилення безпеки у Чорному морі.
10:55: Ціна на газ у Європі досягла $1150 за тисячу кубометрів
09:04: Весь світ на пігулках: Pfizer дозволить виробляти антиковідні пігулки у 95 країнах
13:00: Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку
12:31: Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами
11:53: МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони
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