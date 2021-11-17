Зеленський та Ердоган провели телефонну розмову

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 10:17

Говорили про безпеку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Світові лідери обговорили питання безпеки та співробітництва в оборонній сфері.

У прес-службі Офісу президента уточнили, що український президент оцінив підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності та суверенітету України. Також Зеленський оцінив активне залучення до роботи «Кримської платформи».

Сторони встигли обговорити війну на Донбасі, вони також обмінялися думками щодо ситуації у сфері безпеки у регіоні, а також щодо відповідних ініціатив щодо посилення безпеки у Чорному морі.