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Зеленський та Ердоган провели телефонну розмову

Аня Мартинюк 17 листопада 2021, 10:17
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Зеленський та Ердоган провели телефонну розмову

Говорили про безпеку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Світові лідери обговорили питання безпеки та співробітництва в оборонній сфері.

У прес-службі Офісу президента уточнили, що український президент оцінив підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності та суверенітету України. Також Зеленський оцінив активне залучення до роботи «Кримської платформи».

Сторони встигли обговорити війну на Донбасі, вони також обмінялися думками щодо ситуації у сфері безпеки у регіоні, а також щодо відповідних ініціатив щодо посилення безпеки у Чорному морі.

 

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