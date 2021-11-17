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Все заради збереження людського життя.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що фармацевтичний гігант, компанія Pfizer, дала добро іншим компанія виготовляти свої таблетки від коронавірусу. Мова йде про експерементальні таблетки, які, як запевняє виробник, знижують ризик госпіталізацій та смерті на 89%.
За даними видання ABC News, компанія Pfizer Inc. вже підписала відповідну угоду із групою, що підтримується ООН. Як зазначається, такий хід подій допоможе зробити лікування доступним для більш ніж половини населення світу.
Відомо, що Pfizer дасть ліцензію Женевському патентному пулу лікарських засобів, після чого таблетки виготовлятимуть у 95 країнах. Відомо, що виробництво таблеток може розпочатися уже у найближчі місяці.
09:04: Весь світ на пігулках: Pfizer дозволить виробляти антиковідні пігулки у 95 країнах
13:00: Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку
12:31: Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами
11:53: МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони
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