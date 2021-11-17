В Україні понад 18 тисяч нових ковідних хворих

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Й понад 700 летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
16 листопада в Україні виявили 18668 нових коронавірусних хворих. За даними прес-служби МОЗ, з них 1 312 дітей та 403 медики. На жаль, побільшало летальних випадків – 769.
Разом з тим 20 211 людей з коронавірусною інфекцією одужали. Все більше людей роблять щеплення від коронавірусу на тлі введення червоної карантинної зони, яка передбачає недоступ до робочих місць. За минулу добу було зроблено 294 855 щеплень від коронавірусу. Першу дозу вакцини ввели 114 029 людям, другу – 180 826 людям.
Всього в Україні щеплення від коронавірусу зробили 12 445 581 людина.
09:04: Весь світ на пігулках: Pfizer дозволить виробляти антиковідні пігулки у 95 країнах
13:00: Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку
12:31: Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами
11:53: МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони
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