Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку 13:00
Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами 12:31
МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони 11:53
Макарони та чай: Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть до вакцинації 09:50
Українські нардепи наплювали на вимогу демонструвати ковід-сертифікат при вході в ВРУ 12:10
Нові забавки МОЗ: В Україні одночасно встановлюватимуть «зелений» або «жовтий» карантинний рівень 11:36
Українця Макса Барських визнали найкращим російським співаком 10:59
В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб 09:07
В будь-якому випадку це коронавірус: В МОЗ закликали українців не плутати грип з ковідом 08:32
Бортовой компьютер: необходимость или ненужная игрушка 01:09
В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду 20:55
З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки 20:29
Кількість невдоволених українців збільшилась.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що майже 69% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному руслі. Так, соціологічна група «Рейтинг» представила результати нового опитування.
Ще 23% опитаного населення думають інакше. 8% респондентів не змогли відповісти на запитання соціологів. Разом з тим побільшало тих, хто вірить, що справи в українській державі рухаються у неправильному напрямку. На початку вересня до цієї категорії відносилися 58% опитаних.
Опитування провели 10-13 листопада. У ньому взяли участь 2500 українців від 18 років і старше.
13:00: Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку
12:31: Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами
11:53: МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони
10:30: В Україні побільшає опадів
09:50: Макарони та чай: Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть до вакцинації
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.