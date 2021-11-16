Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку

Аня Мартинюк 16 листопада 2021, 13:00

Кількість невдоволених українців збільшилась.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що майже 69% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному руслі. Так, соціологічна група «Рейтинг» представила результати нового опитування.

Ще 23% опитаного населення думають інакше. 8% респондентів не змогли відповісти на запитання соціологів. Разом з тим побільшало тих, хто вірить, що справи в українській державі рухаються у неправильному напрямку. На початку вересня до цієї категорії відносилися 58% опитаних.

Опитування провели 10-13 листопада. У ньому взяли участь 2500 українців від 18 років і старше.