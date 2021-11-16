Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами

Аня Мартинюк 16 листопада 2021, 12:31

Біженці намагалися штурмувати польський кордон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що мігранти, які знаходяться біля польського кордону, почали штурм. В результаті польські прикордонники застосували водомети та світлошумові гранати.

Телеграм-канал "Shot" опублікував відео з місця події.

Як зазначається, натовп вдалось відтіснити.