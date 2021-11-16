Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку 13:00
Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами 12:31
МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони 11:53
Макарони та чай: Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть до вакцинації 09:50
Українські нардепи наплювали на вимогу демонструвати ковід-сертифікат при вході в ВРУ 12:10
Нові забавки МОЗ: В Україні одночасно встановлюватимуть «зелений» або «жовтий» карантинний рівень 11:36
Українця Макса Барських визнали найкращим російським співаком 10:59
В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб 09:07
В будь-якому випадку це коронавірус: В МОЗ закликали українців не плутати грип з ковідом 08:32
Бортовой компьютер: необходимость или ненужная игрушка 01:09
В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду 20:55
З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки 20:29
Біженці намагалися штурмувати польський кордон.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що мігранти, які знаходяться біля польського кордону, почали штурм. В результаті польські прикордонники застосували водомети та світлошумові гранати.
Телеграм-канал "Shot" опублікував відео з місця події.
Як зазначається, натовп вдалось відтіснити.
13:00: Майже 70% українців вірять, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку
12:31: Польські прикордонники почали «змивати» мігрантів водометами
11:53: МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони
10:30: В Україні побільшає опадів
09:50: Макарони та чай: Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть до вакцинації
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.