МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони

Аня Мартинюк 16 листопада 2021, 11:53

Скоро, але не всі одразу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 листопада, у прес-службі МОЗ випустили свій прогноз щодо того, коли регіони почнуть виходити з «червоної» карантинної зони. Наразі 18 областей країни мусять дотримуватися ряду далеко не логічних правил.

Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

«Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями. Також знизився і відсоток зайнятих ліжок з киснем. З початку встановлення "червоного" рівня епідемічній небезпеці в першому регіоні, а саме Херсонській області минуло 30 днів. Це фактично такий ж час, як і минулої хвилі, тобто вчасно введені карантинні обмеження дали нам можливість йти середньостатистичними темпами», - прокоментував Ляшко.

Тим не менше початок виходу з «червоної» зони запланований на наступному тижні.