Три депутати склали присягу у ВРУ

Аня Мартинюк 16 листопада 2021, 11:08

Це Сергій Кострійчук, Сергій Козир та Віталій Войцеховський.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що троє новообраних нардепів склали присягу у ВРУ. Це Сергій Кострійчук, Сергій Козир та Віталій Войцеховський. Так, Кострійчук зайшов до парламенту замість Ірини Верещук. Остання наразі міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів в округах у Херсонській та Черкаській областях. Так, на окрузі №197 обрано Віталія Войцеховського від «Слуги народу», а на окрузі №184 - Сергія Козиря. Останній також представляє президентську фракцію.