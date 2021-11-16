Три депутати склали присягу у ВРУ

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Це Сергій Кострійчук, Сергій Козир та Віталій Войцеховський.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що троє новообраних нардепів склали присягу у ВРУ. Це Сергій Кострійчук, Сергій Козир та Віталій Войцеховський. Так, Кострійчук зайшов до парламенту замість Ірини Верещук. Остання наразі міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Також ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів в округах у Херсонській та Черкаській областях. Так, на окрузі №197 обрано Віталія Войцеховського від «Слуги народу», а на окрузі №184 - Сергія Козиря. Останній також представляє президентську фракцію.
11:53: МОЗ розповіло, коли регіони випускатимуть з «червоної» карантинної зони
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09:50: Макарони та чай: Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть до вакцинації
12:10: Українські нардепи наплювали на вимогу демонструвати ковід-сертифікат при вході в ВРУ
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