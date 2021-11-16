В Україні побільшає опадів

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Українці можуть розраховувати навіть на мокрий сніг.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 листопада, стало відомо про різку зміну погоди в Україні. А саме 18 листопада. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що через активізацію західного перенесення та розвитку циклонічної діяльності, стане хмарно, будуть мряка, дощ, мокрий сніг, дощ.
Також, за його прогнозом, посилиться вітер. Разом з тим температура повітря відвищиться.
«16-18 листопада вночі температура знизиться до -9°...-4°, місцями у північних, центральних та східних областях мороз зміцніє до -13°...-10°. Вдень повітря прогріється до значень -1°…+5°, на Одещині та Криму до +6°…+8°», - заявив він.
19-21 листопада буде поступове підвищення нічної температури до -2°…+4°, вдень до +4°…+9°.
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09:50: Макарони та чай: Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть до вакцинації
12:10: Українські нардепи наплювали на вимогу демонструвати ковід-сертифікат при вході в ВРУ
11:36: Нові забавки МОЗ: В Україні одночасно встановлюватимуть «зелений» або «жовтий» карантинний рівень
10:59: Українця Макса Барських визнали найкращим російським співаком
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