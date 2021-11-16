В Україні побільшає опадів

Аня Мартинюк 16 листопада 2021, 10:30

Українці можуть розраховувати навіть на мокрий сніг.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 листопада, стало відомо про різку зміну погоди в Україні. А саме 18 листопада. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що через активізацію західного перенесення та розвитку циклонічної діяльності, стане хмарно, будуть мряка, дощ, мокрий сніг, дощ.

Також, за його прогнозом, посилиться вітер. Разом з тим температура повітря відвищиться.

«16-18 листопада вночі температура знизиться до -9°...-4°, місцями у північних, центральних та східних областях мороз зміцніє до -13°...-10°. Вдень повітря прогріється до значень -1°…+5°, на Одещині та Криму до +6°…+8°», - заявив він.

19-21 листопада буде поступове підвищення нічної температури до -2°…+4°, вдень до +4°…+9°.