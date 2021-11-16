Макарони та чай: Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть до вакцинації

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На продуктові набори можуть розраховувати особи 70+.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що в Маріуполі пенсіонерам запропонують продуктові набори за те, що вони вакцинуються від коронавірусу. Мова йде про пенсіонерів старше 70 років. Для них підготували традиційний «передвиборчий» набір: макарони, крупи, солодощі та чай.
За даними Маріупольської міської ради, продуктовий набір видадуть тим, хто отримав дві дози вакцини від ковіду. Перші набори будуть роздані в грудні. Голова міської ради Вадим Бойченко пояснив, чому в місті вдаватимуться до такої практики. За його словами, це подяка людям похилого віку за їхню відповідальну і свідому позицію.
Наразі в Маріуполі від ковіду вакциновано лише 7% пенсіонерів.
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