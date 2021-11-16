Макарони та чай: Пенсіонерів Маріуполя заохочуватимуть до вакцинації

Аня Мартинюк 16 листопада 2021, 09:50

На продуктові набори можуть розраховувати особи 70+.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 листопада, стало відомо, що в Маріуполі пенсіонерам запропонують продуктові набори за те, що вони вакцинуються від коронавірусу. Мова йде про пенсіонерів старше 70 років. Для них підготували традиційний «передвиборчий» набір: макарони, крупи, солодощі та чай.

За даними Маріупольської міської ради, продуктовий набір видадуть тим, хто отримав дві дози вакцини від ковіду. Перші набори будуть роздані в грудні. Голова міської ради Вадим Бойченко пояснив, чому в місті вдаватимуться до такої практики. За його словами, це подяка людям похилого віку за їхню відповідальну і свідому позицію.

Наразі в Маріуполі від ковіду вакциновано лише 7% пенсіонерів.