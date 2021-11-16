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В Україні новий антирекорд за смертністю від ковіду

Аня Мартинюк 16 листопада 2021, 09:16
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В Україні новий антирекорд за смертністю від ковіду

838 людей, у яких окрім інших хвороб був коронавірус, померли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 листопада, у прес-службі МОЗ повідомили, що минулої доби в Україні від коронавірусної інфекції померли 838 пацієнтів. За минулу добу також було виявлено 16 308 людей з ковідом. З них 1 168 дітей та 327 медиків.

Загалом в Україні зафіксували вже 3244749 випадків коронавірусу. З них 77985 летальних випадків. Варто зазначити, що згідно зі статистикою, минулої доби щеплення від коронавірусу зробили 268 088 бажаючим. 

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