В Україні новий антирекорд за смертністю від ковіду

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838 людей, у яких окрім інших хвороб був коронавірус, померли.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 листопада, у прес-службі МОЗ повідомили, що минулої доби в Україні від коронавірусної інфекції померли 838 пацієнтів. За минулу добу також було виявлено 16 308 людей з ковідом. З них 1 168 дітей та 327 медиків.
Загалом в Україні зафіксували вже 3244749 випадків коронавірусу. З них 77985 летальних випадків. Варто зазначити, що згідно зі статистикою, минулої доби щеплення від коронавірусу зробили 268 088 бажаючим.
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