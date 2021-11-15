Основные преимущества принтеров Canon Pixma G3411

zmxn 14 листопада 2021, 06:48

Принтеры повсеместно встречаются в офисах и в каждом доме, где есть школьники или студенты. Производители предлагают различные разновидности таких устройств, которые отличаются технологией печати, скоростью, габаритами, функциональными особенностями, конструкцией, внешним видом и другими важными параметрами. Многие бренды предлагают свою технику, но компания Canon считается одной из лучших, предлагая пользователями усовершенствованные МФУ по доступной стоимости.

Многофункциональные модели принтеров от компании Canon и их преимущества

Компания предлагает обратить внимание на многофункциональный принтер canon, работающий по специальной технологии «непрерывной подачи чернил». В конструкции устройств не предусмотрены картриджные кассеты, поэтому нет необходимости в периодической их замене. Из специальных емкостей-доноров чернила автоматически поступают на головку изделия. При необходимости тару можно пополнить самостоятельно.

Это одна из самых надежных технологий, которая проверена временем. К основным преимуществам можно отнести:

нет необходимости в покупке расходников;

невысокая цена;

высокое качество готовых документов;

яркость цветных и черно-белых листов.

Принтер Canon Pixma G3411 – одно из лучших предложений компании

Принтеры этой марки отличаются небольшими размерами, компактностью, они просты в управлении, но наделены уникальными дополнительными функциями. Модель Pixma G3411 подходит как для домашнего, так и офисного использования. Принтер, копир и сканер совмещены в устройстве. Достаточно один раз заправить чернила и этого достаточно, чтобы на выходе получить более 7 тысяч цветных или черно-белых распечатанных листов А4.

Производитель предлагает в комплекте с принтером дополнительную баночку с черными чернилами. Поэтому можно смело рассчитывать на более чем 12 тысяч черно-белых документов. Скорость печати достигает до 5 цветных или 7 монохромных листов за 60 секунд. Кроме этого, устройство с легкостью выдаст за минуту цветную фотографию, размером 10*15 см.

Высокое качество печати – основное преимущество таких принтеров в отличии от аналогов. Получить яркие и качественные листы удается благодаря использованию технологии FINE, оснащенной гибридной системой подачи расходного материала.

Принтер можно подсоединять к другим устройствам. Осуществлять печать, копирование или сканирование можно прямо с смартфона, «облака» или планшета.