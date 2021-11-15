Основные преимущества принтеров Canon Pixma G3411

Українські нардепи наплювали на вимогу демонструвати ковід-сертифікат при вході в ВРУ 12:10
Нові забавки МОЗ: В Україні одночасно встановлюватимуть «зелений» або «жовтий» карантинний рівень 11:36
Українця Макса Барських визнали найкращим російським співаком 10:59
В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб 09:07
В будь-якому випадку це коронавірус: В МОЗ закликали українців не плутати грип з ковідом 08:32
В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду 20:55
З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки 20:29
18 регіонів України все ще не випускають з «червоної» карантинної зони 18:09
Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки 16:18
Закон про захист тварин: Українцям не треба спішити чіпувати собак 15:37
Принтеры повсеместно встречаются в офисах и в каждом доме, где есть школьники или студенты. Производители предлагают различные разновидности таких устройств, которые отличаются технологией печати, скоростью, габаритами, функциональными особенностями, конструкцией, внешним видом и другими важными параметрами. Многие бренды предлагают свою технику, но компания Canon считается одной из лучших, предлагая пользователями усовершенствованные МФУ по доступной стоимости.
Компания предлагает обратить внимание на многофункциональный принтер canon, работающий по специальной технологии «непрерывной подачи чернил». В конструкции устройств не предусмотрены картриджные кассеты, поэтому нет необходимости в периодической их замене. Из специальных емкостей-доноров чернила автоматически поступают на головку изделия. При необходимости тару можно пополнить самостоятельно.
Это одна из самых надежных технологий, которая проверена временем. К основным преимуществам можно отнести:
Принтеры этой марки отличаются небольшими размерами, компактностью, они просты в управлении, но наделены уникальными дополнительными функциями. Модель Pixma G3411 подходит как для домашнего, так и офисного использования. Принтер, копир и сканер совмещены в устройстве. Достаточно один раз заправить чернила и этого достаточно, чтобы на выходе получить более 7 тысяч цветных или черно-белых распечатанных листов А4.
Производитель предлагает в комплекте с принтером дополнительную баночку с черными чернилами. Поэтому можно смело рассчитывать на более чем 12 тысяч черно-белых документов. Скорость печати достигает до 5 цветных или 7 монохромных листов за 60 секунд. Кроме этого, устройство с легкостью выдаст за минуту цветную фотографию, размером 10*15 см.
Высокое качество печати – основное преимущество таких принтеров в отличии от аналогов. Получить яркие и качественные листы удается благодаря использованию технологии FINE, оснащенной гибридной системой подачи расходного материала.
Принтер можно подсоединять к другим устройствам. Осуществлять печать, копирование или сканирование можно прямо с смартфона, «облака» или планшета.
12:10: Українські нардепи наплювали на вимогу демонструвати ковід-сертифікат при вході в ВРУ
11:36: Нові забавки МОЗ: В Україні одночасно встановлюватимуть «зелений» або «жовтий» карантинний рівень
10:59: Українця Макса Барських визнали найкращим російським співаком
09:07: В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб
08:32: В будь-якому випадку це коронавірус: В МОЗ закликали українців не плутати грип з ковідом
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.