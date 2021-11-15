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Вакцинованим депутатам ВРУ роздали спецперепустки

Аня Мартинюк 15 листопада 2021, 12:45
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Вакцинованим депутатам ВРУ роздали спецперепустки

Щоб було легше потрапити на роботу. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 15 листопада, стало відомо, що голова ВРУ Руслан Стефанчук закликав керівників фракцій та груп забезпечити доступ  до парламенту народних депутатів. За йог ословами, для полегшення потрапляння на роботу нардепи отримали спецперепустки.

«Буде кілька варіантів доступу до адміністративних будівель Верховної Ради України: це або факт вакцинації, або довідка про те, що людина перехворіла, або ПЛР-тест, або антигеновий тест. Для полегшення всіх питань, пов'язаних із доступом із завтрашнього дня, по всіх фракціях і групам було роздано відповідні перепустки для полегшеного входу. Це вже ті сертифікати, які були перевірені Апаратом, та відповідні народні депутати отримали можливість такого входу», - заявив Стефанчук.

Він додав, що депутати ВРУ, які не бажають вакцинуватися, платитимуть за ПЛР-тести зі свого карману.

 

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