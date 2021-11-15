Українські нардепи наплювали на вимогу демонструвати ковід-сертифікат при вході в ВРУ

Аня Мартинюк 15 листопада 2021, 12:10

Страждає від цього держохорона.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 листопада, стало відомо, що депутати ВРУ повинні приходити на роботу лише з ковід-сертифікатом чи ПЛР-тестом. Однак не всі народні обранці готові іти на такі жертви.

Віце-спікер Олександр Корнієнко заявив, що через це страждає держохорона. Заява прозвучала у ході Погоджувальної ради парламенту.

«На жаль, ми вже маємо приклади, коли (не називатиму ні фракцію, ні прізвище), але народні депутати поводяться ну так, згідно з записом складно зрозуміти, чи гідно, але схоже, що негідно і на рахунок дотримання карантинних обмежень і стосовно до працівників управління держохорони. Хотілося б звернутися до керівництва фракцій провести роз'яснювальну роботу з депутатами. Тому що найменше мають страждати співробітники управління держохорони, які просто стоять на посаді, а депутати поводяться недозволено», - заявив він.

Нагадаємо, правила прописані в ухвалі, яку голова парламенту Руслан Стефанчук підписав 12 листопада.