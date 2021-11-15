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Нові забавки МОЗ: В Україні одночасно встановлюватимуть «зелений» або «жовтий» карантинний рівень

Аня Мартинюк 15 листопада 2021, 11:36
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Нові забавки МОЗ: В Україні одночасно встановлюватимуть «зелений» або «жовтий» карантинний рівень

А в регіонах «помаранчевий» або «червоний».

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 15 листопада, на сайті МОЗ з'явилося повідомлення про те, що залежно від епідемситуації в регіоні або районі чи місті обласного значення може бути встановлений рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

«Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни “зеленого” або “жовтого” рівня  карантинних обмежень, “помаранчевий” та “червоний” буде визначатись в межах регіону», - йдеться в повідомленні.

Зміни актуальні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

 

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