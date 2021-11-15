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Українця Макса Барських визнали найкращим російським співаком

Аня Мартинюк 15 листопада 2021, 10:59
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Українця Макса Барських визнали найкращим російським співаком

ВінотримавпреміюMTV Europe Music Awards 2021.

 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 листопада, стало відомо, що український співак Марс Барських став найкращим російським співаком на MTV EMA. Він отримав нагороду на церемонії європейської музичної премії у Будапешті.

Про це співак повідомив на своїй сторінці в Інстаграм та подяковував шанувальникам за підтримку.

Варто зазначити, що за нагороду у номінації боролися Муся Тотібадзе, діджей Imanbek, співачка Марі Краймбрері та репер Slava Marlow.

 

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