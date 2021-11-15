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ВінотримавпреміюMTV Europe Music Awards 2021.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 листопада, стало відомо, що український співак Марс Барських став найкращим російським співаком на MTV EMA. Він отримав нагороду на церемонії європейської музичної премії у Будапешті.
Про це співак повідомив на своїй сторінці в Інстаграм та подяковував шанувальникам за підтримку.
Варто зазначити, що за нагороду у номінації боролися Муся Тотібадзе, діджей Imanbek, співачка Марі Краймбрері та репер Slava Marlow.
11:36: Нові забавки МОЗ: В Україні одночасно встановлюватимуть «зелений» або «жовтий» карантинний рівень
10:59: Українця Макса Барських визнали найкращим російським співаком
09:07: В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб
08:32: В будь-якому випадку це коронавірус: В МОЗ закликали українців не плутати грип з ковідом
20:55: В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду
20:29: З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки
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