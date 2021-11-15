Кліматологи передрекли українцям теплу зиму

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Проте не без морозів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 листопада, стало відомо, що зима в Україні буде теплішою, ніж зазвичай. За даними кліматологів, очікуються морози до -10 градусів. На опади у вигляді снігу зимовий період не поскупиться.
У січні середня температура буде на 3 градуси вищою, ніж у попередні роки, а в середньому за зиму – вище на 1,5 градуса. Разом з тим морози –10 градусів обов'язково будуть.
Репетицію зими кліматологи обіцяють уже цього тижня. Вночі на сході країни прогнозують до -8 градусів, на півночі очікують -6 градусів, а на заході та півдні - до -3 градусів. Вдень буде близько 0 градусів.
09:07: В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб
08:32: В будь-якому випадку це коронавірус: В МОЗ закликали українців не плутати грип з ковідом
20:55: В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду
20:29: З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки
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