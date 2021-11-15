Кліматологи передрекли українцям теплу зиму

Аня Мартинюк 15 листопада 2021, 10:17

Проте не без морозів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 листопада, стало відомо, що зима в Україні буде теплішою, ніж зазвичай. За даними кліматологів, очікуються морози до -10 градусів. На опади у вигляді снігу зимовий період не поскупиться.

У січні середня температура буде на 3 градуси вищою, ніж у попередні роки, а в середньому за зиму – вище на 1,5 градуса. Разом з тим морози –10 градусів обов'язково будуть.

Репетицію зими кліматологи обіцяють уже цього тижня. Вночі на сході країни прогнозують до -8 градусів, на півночі очікують -6 градусів, а на заході та півдні - до -3 градусів. Вдень буде близько 0 градусів.