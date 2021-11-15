У «Дії» з'явився ковід-сертифікат про одужання

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Від ковіду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 листопада, стало відомо, що у додатку «Дія», яким змушують користуватися українців, з'явився сертифікат про одуження від ковіду. Користувачам доступні два документи - внутрішній та міжнародний.
Внутрішній сертифікат містить фото людини, яка перехворіла, його ім'я та прізвище, дата народження, термін дії документа, номер сертифіката. Лікар пацієнта повинен внести дані про його одужання в електронну систему охорони здоров'я. Тоді сертифікат беде згенеровано.
09:07: В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб
08:32: В будь-якому випадку це коронавірус: В МОЗ закликали українців не плутати грип з ковідом
20:55: В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду
20:29: З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки
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