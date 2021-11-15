У «Дії» з'явився ковід-сертифікат про одужання

Аня Мартинюк 15 листопада 2021, 09:38

Від ковіду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 листопада, стало відомо, що у додатку «Дія», яким змушують користуватися українців, з'явився сертифікат про одуження від ковіду. Користувачам доступні два документи - внутрішній та міжнародний.

Внутрішній сертифікат містить фото людини, яка перехворіла, його ім'я та прізвище, дата народження, термін дії документа, номер сертифіката. Лікар пацієнта повинен внести дані про його одужання в електронну систему охорони здоров'я. Тоді сертифікат беде згенеровано.