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В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб

Аня Мартинюк 15 листопада 2021, 09:07
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В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб

Це вперше за місяць. 

Новину передає «Преса України». 

За даними прес-служби МОЗ, 14 листопада в Україні виявили 10 802 нових ковідних хворих. З них 764 дитини та 132 медики. Так, вперше з  18 жовтня число хворих опустилося нижче позначки 11 тисяч.

За весь період пандемії ковід виявили у 3228441 осіб, з них 77147 осіб померли. За минулу добу 11 219 людини одужали. На жаль, 442 людини померли.

14 листопада в Україні було зроблено 97 373 щеплення від коронавірусу. З них 41083 отримали першу дозу.

  

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