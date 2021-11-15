В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб 09:07
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У середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від коронавірусу 12:15
Це вперше за місяць.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 14 листопада в Україні виявили 10 802 нових ковідних хворих. З них 764 дитини та 132 медики. Так, вперше з 18 жовтня число хворих опустилося нижче позначки 11 тисяч.
За весь період пандемії ковід виявили у 3228441 осіб, з них 77147 осіб померли. За минулу добу 11 219 людини одужали. На жаль, 442 людини померли.
14 листопада в Україні було зроблено 97 373 щеплення від коронавірусу. З них 41083 отримали першу дозу.
09:07: В Україні кількість нових випадків ковіду опустилася нижче позначки 11 тисяч осіб
08:32: В будь-якому випадку це коронавірус: В МОЗ закликали українців не плутати грип з ковідом
20:55: В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду
20:29: З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки
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