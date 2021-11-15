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Й розповіли, як відрізнити грип від коронавірусної інфекції.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ розповіли, що симптоми грипу та коронавірусу можна розрізнити. У відомстві запевнили, що і грип і коронавірус передаються від людини до людини. Хвора на ковід людина може тривалий час не відчувати ніяких симптомів і при цьому буде заразною для інших.
Разом з тим у МОЗ зазначили, що самих симптомів мало для того, щобвизначити, чим хворіє пацієнт – ковідом чи грипом. Тому треба пройти тестування, але воно не точне. Тоюто тест на ковід може показати позитивний результат, а насправді бути негативним, і навпаки.
08:32: В будь-якому випадку це коронавірус: В МОЗ закликали українців не плутати грип з ковідом
20:55: В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду
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