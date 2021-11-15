В будь-якому випадку це коронавірус: В МОЗ закликали українців не плутати грип з ковідом

Аня Мартинюк 15 листопада 2021, 08:32

Й розповіли, як відрізнити грип від коронавірусної інфекції.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ розповіли, що симптоми грипу та коронавірусу можна розрізнити. У відомстві запевнили, що і грип і коронавірус передаються від людини до людини. Хвора на ковід людина може тривалий час не відчувати ніяких симптомів і при цьому буде заразною для інших.

Разом з тим у МОЗ зазначили, що самих симптомів мало для того, щобвизначити, чим хворіє пацієнт – ковідом чи грипом. Тому треба пройти тестування, але воно не точне. Тоюто тест на ковід може показати позитивний результат, а насправді бути негативним, і навпаки.