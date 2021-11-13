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А саме у тих, хто вчився водити авто на автомобілі з автоматичною коробкою передач.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що з грудня в посвідченнях водія з'явиться позначка про складання практичного іспиту на автомобілях з автоматичною коробкою передач. Це буде код «78».
З таким документом водії керуватимуть автомобілем тільки з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою.
20:55: В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду
20:29: З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки
18:09: 18 регіонів України все ще не випускають з «червоної» карантинної зони
16:18: Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки
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