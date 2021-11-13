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З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 20:29
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З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки

А саме у тих, хто вчився водити авто на автомобілі з автоматичною коробкою передач. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що з грудня в посвідченнях водія з'явиться позначка про складання практичного іспиту на автомобілях з автоматичною коробкою передач. Це буде код «78».

З таким документом водії керуватимуть автомобілем тільки з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою.

 

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