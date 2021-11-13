В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду 20:55
З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки 20:29
18 регіонів України все ще не випускають з «червоної» карантинної зони 18:09
Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки 16:18
Закон про захист тварин: Українцям не треба спішити чіпувати собак 15:37
У середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від коронавірусу 12:15
Українців попередили про подорожчання тарифів на Інтернет 10:36
Українська поліція почне проводити техогляд на дорогах 09:55
Мережу підірвало відео, де українська вчителька відбилася від копів-покидьків 09:17
«Жовта» карантинна зона в Україні незначно розширилася 10:47
Українцям доступні CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Україна отримала понад 31 млн доз вакцин різних виробників. Наразі в усіх центрах та пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca. А саме 10,32 млн доз.
У Центрі громадського здоров'я зазначили, що наразі є 4,56 млн доз CoronaVac, 2,93 млн доз Moderna, 2 млн доз Comirnaty та 830 тисяч доз AstraZeneca.
20:55: В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду
20:29: З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки
18:09: 18 регіонів України все ще не випускають з «червоної» карантинної зони
16:18: Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.