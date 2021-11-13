В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 20:55

Українцям доступні CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Україна отримала понад 31 млн доз вакцин різних виробників. Наразі в усіх центрах та пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca. А саме 10,32 млн доз.

У Центрі громадського здоров'я зазначили, що наразі є 4,56 млн доз CoronaVac, 2,93 млн доз Moderna, 2 млн доз Comirnaty та 830 тисяч доз AstraZeneca.