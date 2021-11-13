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В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 20:55
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В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду

Українцям доступні CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Україна отримала понад 31 млн доз вакцин різних виробників. Наразі в усіх центрах та пунктах вакцинації доступні вакцини CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca. А саме 10,32 млн доз.

У Центрі громадського здоров'я зазначили, що наразі є 4,56 млн доз CoronaVac, 2,93 млн доз Moderna, 2 млн доз Comirnaty та 830 тисяч доз AstraZeneca.

 

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