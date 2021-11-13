У Європі людей триматимуть по домівках

В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду 20:55
З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки 20:29
18 регіонів України все ще не випускають з «червоної» карантинної зони 18:09
Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки 16:18
Закон про захист тварин: Українцям не треба спішити чіпувати собак 15:37
У середньому кожен п'ятий дорослий українець повністю вакцинований від коронавірусу 12:15
Українців попередили про подорожчання тарифів на Інтернет 10:36
Українська поліція почне проводити техогляд на дорогах 09:55
Мережу підірвало відео, де українська вчителька відбилася від копів-покидьків 09:17
«Жовта» карантинна зона в Україні незначно розширилася 10:47
Обмеження торкнуться й вакцинованих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що у Нідерландах та Австрії посилюють карантинні обмеження. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що тиск на охорону здоров'я знову надзвичайно високий.
«Тому ми неминуче повертаємося до заходів, які ми знаємо з попередніх етапів і які стосуються кожного, незалежно від того, вакциновані ви чи ні», - заявив Рютте.
Так, лише до 20:00 працюватимуть заклади харчування, казино, сауни та магазини з товарами першої необхідності можуть працювати лише до 18:00. Обмеження діятимуть щонайменше три тижні.
Тим часом в Австрії планують запровадити загальнонаціональну ізоляцію нещеплених від ковіду. З дому таким людям виходити не можна. Виключенням є необхідність придбати предмети першої необхідності.
20:55: В Україні доступно понад 10 мільйонів доз вакцин від ковіду
20:29: З грудня посвідчення водія українців матимуть нові позначки
18:09: 18 регіонів України все ще не випускають з «червоної» карантинної зони
16:18: Головлікар Миколаївської інфекційки поскаржилася на перевірки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.