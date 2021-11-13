У Європі людей триматимуть по домівках

Аня Мартинюк 13 листопада 2021, 19:20

Обмеження торкнуться й вакцинованих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що у Нідерландах та Австрії посилюють карантинні обмеження. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що тиск на охорону здоров'я знову надзвичайно високий.

«Тому ми неминуче повертаємося до заходів, які ми знаємо з попередніх етапів і які стосуються кожного, незалежно від того, вакциновані ви чи ні», - заявив Рютте.

Так, лише до 20:00 працюватимуть заклади харчування, казино, сауни та магазини з товарами першої необхідності можуть працювати лише до 18:00. Обмеження діятимуть щонайменше три тижні.

Тим часом в Австрії планують запровадити загальнонаціональну ізоляцію нещеплених від ковіду. З дому таким людям виходити не можна. Виключенням є необхідність придбати предмети першої необхідності.